Китай обиделся на саммит Большой семерки и вызывает посла Японии
Китайские власти обиделись на "антикитайскую деятельность" Японии во время саммита Большой семерки в Хиросиме. МИД Китая вызвал посла Японии.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Вызов посла
Замминистра иностранных дел Китайской Народной Республики Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае.
Такой шаг МИД КНР стал реакцией на "ажиотаж вокруг вопросов, связанных с Китаем", на саммите Большой семерки в Хиросиме.
Что возмутило Пекин
В заявлении заместителя министра иностранных дел Китая говорится, что Япония на этом саммите занималась деятельностью "для дискредитации и нападения на Китай, грубого вмешательства во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией".
В МИД КНР заявили, что такие действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китайской Народной Республики.
Так что в Пекине недовольны и выступают против таких шагов со стороны Токио.
Реакция Японии
Посол Японии в Китае Хидео Таруми выразил удивление такой реакции китайских властей.
"Китай должен сначала сделать положительные шаги для решения этих вопросов, вызывающих беспокойство, если Китай требует не ссылаться на них", — подчеркнул дипломат.
Напомним, что лидеры G7 обезопасили Китай и Северную Корею от расширения ядерных арсеналов.