Китай обиделся на саммит Большой семерки и вызывает посла Японии

Встреча Группы семи в японской Хиросиме. Фото: Reuters/Ministry of Foreign Affairs of Japan/Handout

Китайские власти обиделись на "антикитайскую деятельность" Японии во время саммита Большой семерки в Хиросиме. МИД Китая вызвал посла Японии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Вызов посла

Замминистра иностранных дел Китайской Народной Республики Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае.

Такой шаг МИД КНР стал реакцией на "ажиотаж вокруг вопросов, связанных с Китаем", на саммите Большой семерки в Хиросиме.

Что возмутило Пекин

В заявлении заместителя министра иностранных дел Китая говорится, что Япония на этом саммите занималась деятельностью "для дискредитации и нападения на Китай, грубого вмешательства во внутренние дела Китая, нарушая основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией".

В МИД КНР заявили, что такие действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китайской Народной Республики.

Так что в Пекине недовольны и выступают против таких шагов со стороны Токио.

Реакция Японии

Посол Японии в Китае Хидео Таруми выразил удивление такой реакции китайских властей.

"Китай должен сначала сделать положительные шаги для решения этих вопросов, вызывающих беспокойство, если Китай требует не ссылаться на них", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что лидеры G7 обезопасили Китай и Северную Корею от расширения ядерных арсеналов.