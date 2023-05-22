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Китай образився на саміт Великої сімки і викликає посла Японії

22 травня 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Китай образився на саміт Великої сімки і викликає посла Японії
Зустріч Групи семи в японській Хіросімі. Фото: Reuters/Ministry of Foreign Affairs of Japan/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Китайська влада образилася на "антикитайську діяльність" Японії під час саміту Великої сімки у Хіросімі. МЗС Китаю викликало посла Японії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Виклик посла

Заступник міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Сунь Вейдун викликав посла Японії в Китаї.

Такий крок МЗС КНР став реакцією на "ажіотаж навколо питань, пов’язаних із Китаєм", на саміті Великої сімки у Хіросімі.

Що обурило Пекін

У заяві заступника міністра закордонних справ Китаю йдеться про те, що Японія на цьому саміті займалася діяльністю "для дискредитації та нападу на Китай, грубого втручання у внутрішні справи Китаю, порушуючи основні принципи міжнародного права та дух чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією".

У МЗС КНР заявили, що такі дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китайської Народної Республіки.

Тож у Пекіні незадоволені і виступають проти таких кроків з боку Токіо.

Реакція Японії

Посол Японії в Китаї Хідео Тарумі висловив здивування такій реакції китайської влади.

"Китай повинен спочатку зробити позитивні кроки для вирішення цих питань, що викликають занепокоєння, якщо Китай вимагає не посилатися на них", — підкреслив дипломат.

Нагадаємо, що лідери G7 застерегли Китай і Північну Корею від розширення ядерних арсеналів.

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