Деньги в диване: появилось видео из обыска у экс-заместителя главы Минобороны Александра Миронюка

Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны
Во время обысков у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка в диване обнаружили почти миллион долларов. Экс-чиновник является фигурантом расследования мошенничества на закупке Министерства обороны.
Соответствующее видео по проведению обысков получило от источников в правоохранительных органах издание "Украинская правда".
-
Украинский спортсмен рассказал, как сумел завоевать медаль сразу после восстановления от травмы
-
На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет
-
Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины
-
Эксперт назвал участок фронта, где наблюдается максимальное военное обострение
-
Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость
-
Грузия хочет, чтобы рф вернула Абхазию в рамках мирного соглашения с Украиной: Данилов отреагировал
-
СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял россии детали для подлодок
-
Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета
-
"Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан
-
Со скандального футболиста сняты все обвинения: вернется ли он в клуб
Что нашли у экс-чиновника
На видео зафиксирован момент изъятия денег во время проведения следственных действий. На кадрах видно, как мужчина, вероятно, следователь, достает из ниши в диване пачки денег и складывает их в кучу.
Во время обысков у Александра Миронюка было обнаружено более 17 млн гривен, более 400 тыс. долларов и более 100 тыс. евро. Денежные средства признали вещественными доказательствами в уголовном производстве.
Видео обысков экс-заместителя министра обороны Александра Миронюка | Украинская правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye— Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023
Как Миронюк объяснил происхождение средств
Журналисты узнали, что после проведения обысков Миронюк предоставил документ суду о том, что найденные деньги ему не принадлежат. В нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорилось, что эту сумму Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш в январе 2022 года.
Как оказалось, Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", который также занимается производством винтовок. А с 2016 года женщина зарегистрирована как ФЛП для оптовой торговли. При регистрации ею указан контактный телефон и электронная почта, принадлежащие "ХАДО".
Холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером "Прогресс". В нем, кстати, до работы и после работы в Министерстве обороны был трудоустроен Александр Миронюк.
Напомним, 1 февраля экс-замминистру обороны сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. По данным следствия, он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупкам бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества.
Также сообщалось, что работники ГБР и СБУ задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание украинских военнослужащих. Отмечается, что дельцы причастны к хищениям почти 5 млн гривен.