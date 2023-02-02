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Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

2 февраля 2023 17:08
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Деньги в диване: появилось видео из обыска у экс-заместителя главы Минобороны Александра Миронюка
Экс-чиновник заявил, что обнаруженные во время обыска деньги ему не принадлежат
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во время обысков у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка в диване обнаружили почти миллион долларов. Экс-чиновник является фигурантом расследования мошенничества на закупке Министерства обороны.

Соответствующее видео по проведению обысков получило от источников в правоохранительных органах издание "Украинская правда".

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На видео зафиксирован момент изъятия денег во время проведения следственных действий. На кадрах видно, как мужчина, вероятно, следователь, достает из ниши в диване пачки денег и складывает их в кучу.

Во время обысков у Александра Миронюка было обнаружено более 17 млн гривен, более 400 тыс. долларов и более 100 тыс. евро. Денежные средства признали вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Как Миронюк объяснил происхождение средств

Журналисты узнали, что после проведения обысков Миронюк предоставил документ суду о том, что найденные деньги ему не принадлежат. В нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорилось, что эту сумму Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш в январе 2022 года.

Как оказалось, Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", который также занимается производством винтовок. А с 2016 года женщина зарегистрирована как ФЛП для оптовой торговли. При регистрации ею указан контактный телефон и электронная почта, принадлежащие "ХАДО".

Холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером "Прогресс". В нем, кстати, до работы и после работы в Министерстве обороны был трудоустроен Александр Миронюк.

Напомним, 1 февраля экс-замминистру обороны сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. По данным следствия, он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупкам бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества.

Также сообщалось, что работники ГБР и СБУ задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание украинских военнослужащих. Отмечается, что дельцы причастны к хищениям почти 5 млн гривен.

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