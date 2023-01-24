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Яйця Міноборони: що може стояти за черговим навколовійськовим скандалом

24 січня 2023 17:30
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
"Яєчний скандал" в армії: хто і навіщо "злив" компрометуючі документи
Західних партнерів втомлює українська корупція
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

В українському оборонному відомстві вибухнув черговий "харчовий" скандал — на загал вийшла інформація про те, що Міноборони проводило закупівлі продуктів, зокрема яєць, за цінами, які в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання харчів сягала 13 мільярдів гривень.

Чому і хто саме зараз міг винести на поверхню ще одну порцію "брудної військової білизни", розбиралися Новини.LIVE.

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Шість причин від міністра

Міністр оборони Олексій Резніков не залишився осторонь скандалу і відреагував на нього дописом у соцмережі. Він навів шість причин, якими пояснив, що призвело до "несправедливих" цін.

Як зазначив очільник українського оборонного відомства, першою з причин високої вартості на продукти для ЗСУ стала монополія на ринку.

Іншою "впливовою" обставиною є те, що Міноборони купує "повний пакет послуг" із забезпечення харчування. Йдеться про повну закупівлю продуктів та їхню доставку, а подекуди навіть і послуги приготування їжі. Однак передусім на вартість добового пайка вплинуло зростання цін.

Третім причинно-наслідковим зв'язком, як стверджує Резніков, є те, що контракти на закупівлі укладають та фіксують обов'язки на кількох етапах. Мовляв, спочатку йде оголошення потреб Міноборони, а потім вже надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту тощо.

Четвертим "вагомим аргументом", як пише міністр, стало те, що з 2016 року харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, який включає понад 400 позицій.

Окрім того, як зауважив Резніков, минулого року у Міноборони вирішили забезпечити харчуванням воїнів шляхом закупівлі тижневого меню.

Попри це, ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, такі як Інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Яйця в армії вимірюють кілограмами

Що стосується безпосередньо закупівлі яєць, порівняння цін на які спричинило низку суперечок, то захмарну ціну на них у 17 гривень за штуку Резніков пояснив "технічною помилкою". Виявляється, це не ціна, а вага.

"Ціна 170 грн за кілограм яєць — це 85 грн за десяток. Що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні", — заявив міністр.

Олексій Резніков
Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Ну і, звичайно, в останньому — шостому пункті, своїх виправдань Резніков побачив політичну складову. Мовляв, той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум вчинив службовий злочин з метою спроби підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент.

Нові обличчя зі старими схемами

Наївно сподіватися, що зі зміною правлячої команди в будь-якому українському відомстві автоматично зникнуть всілякі схеми, домовленості та інші корупційні механізми, які дозволяють розкрадати бюджетні кошти.

"Є певні сталі процедури у частині закупівель матеріально-технічних засобів. Те, що ці схеми працюють багато років, — очевидно. У цей раз так само відпрацьовувалися ті ж самі корупційні алгоритми, що й раніше", — підтверджує здогадки колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, та ж сама історія була при попередній "злочинній" владі. А отже, старі схеми працюють так само і зараз: купується комплект продуктів, і завдяки маніпуляціям створюються умови для перемоги на тендерах потрібним людям.

У скандалі зацікавлені свої

Важко сказати, чому цей скандал виник зараз. Очевидно одне: стався "витік" документів, які мають гриф "для службового користування". На цьому від початку скандалу робили акцент представники Міністерства оборони.

"Цілком очевидно, що цей галас здійнявся не просто так. Можливо, таким чином відбуваються певні процеси з перерозподілом або сфер впливу, або ж квот чи посад", — припустив Селезньов.

Він не виключає, що це може бути реакція військово-політичного керівництва нашої країни на ті корупційні скандали, які все частіше останнім часом почали відбуватися в органах влади.

Заходу набридло українське казнокрадство

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, не виключено, що причини та авторів спливу останніх скандалів слід шукати за кордоном.

"Йдеться про те, що наразі наші стратегічні партнери вельми зацікавилися схемами можливих фінансових зловживань на момент отримання Україною і розподілу іноземної військово-технічної допомоги... Я так розумію, що нахабство полягало в тому, що дехто у владі вирішив, що можна красти безкарно і зараз", — розмірковує Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

Він додав, що вбачає великі перестороги в тому, що ці всі процеси були ініційовані нашими західними партнерами. І останні події в Конгресі Сполучених Штатів, коли американські конгресмени чітко заявили, що буде жорсткий контроль над фінансовою допомогою для України, і були каталізатором цих подій.

"Тобто нам наочно дали зрозуміти, що без розслідування корупційної складової і відповідного відсторонення певних осіб, у тому числі регіонального рівня, можуть виникнути проблемні запитання. Це свого роду спроби Заходу навести лад у нашій геть корумпованій системі", — наголосив Снєгирьов.

Інформаційна складова провалена

Зрозуміло, що відповідні служби проведуть перевірку у цій історії. Але те, як вчергове повело себе вітчизняне Міністерство оборони, дещо дивує.

"Мені очевидно, що інформаційна складова оборонним відомством провалена. Абсолютно неякісна комунікація Міністерства оборони. А чого вартий рапорт заступника міністра, який написав заяву на звільнення з формулюванням: "щоб не створювати небезпеку діяльності Міністерства оборони". Виходить з цього паперу, що він створював загрозу Міністерству оборони?" — дивується Селезньов.

За його словами, чинній владі треба пам'ятати, чим закінчилася "історія зі Свинарчуками" навколо Укроборонпрому для п'ятого Президента України.

"Ніякі посилання на те, що у нас, мовляв, війна, військовий стан, "не розхитуйте човен" і таке інше у цьому випадку працювати не повинні. Адже є проблеми, є неправомірні дії — повинна бути надана відповідна оцінка правоохоронних структур", — наголосив офіцер.

Отже, хай там як, а ці події можуть свідчити про те, що у владі плануються масштабні чистки і "посадки", як сказав днями лідер президентської більшості в парламенті Давид Арахамія. Тільки ось кого і на скільки будуть саджати — велике питання.

Фото: УНІАН

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