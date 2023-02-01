Скільком чиновникам оголосили про підозру 1 лютого: генпрокурор оприлюднив дані

Андрій Костін прокоментував сьогоднішні корупційні скандали

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора сьогодні, 1 лютого, було повідомлено про підозру низці посадовців. Підозри у скоєнні корупційних злочинів отримали четверо посадовців.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Кому оголошено про підозру

Ексзаступнику міністра оборони повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

Колишньому в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України повідомлено про підозру за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України — організовував закупівлю неякісних бронежилетів.

Чинному працівнику Міноборони повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні — перебуваючи на посаді заступника директора підприємства ОПК, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих чотирьох двигунів та двох головних редукторів до авіаційної техніки.

Ексміністру енергетики повідомлено про підозру у службовій недбалості — укладав збиткові для держави угоди на користь відомого олігарха. Загалом його "робота" коштувала державі 1,5 млрд грн.

В.о. першого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому за попередньою змовою із головним бухгалтером. Їхні протиправні дії завдали державі мільйонних збитків.

Посадовцю Одеської ОВА викрито на хабарі 40 тис. дол. США за махінації з землею.

Позиція генпрокурора

Костін зазначив, що за підсумками сьогоднішніх обшуків очікує ухвалення процесуальних рішень, а також очікує і на "кадрові висновки".

"Корупція під час війни — це мародерство! Будемо нагадувати про це щоразу! Жодні посади не дозволять уникнути відповідальності. Сьогодні за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом посадовцям — ексзаступнику міністра оборони України та ексміністру енергетики і вугільної промисловості, чинному та колишньому посадовцям Міноборони. Також за результатами слідчих дій повідомлено про підозри топменеджменту ПАТ "Укртатнафта". За результатами проведених сьогодні обшуків будуть ухвалені процесуальні рішення. Очікуємо і на кадрові висновки", — заявив він.

Генпрокурор наголосив, що сьогоднішні обшуки мають стати "сигналом всім чиновникам на всіх рівнях".

"Мій сигнал всім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були: повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього. Влада передбачає відповідальність. Якщо ви не згодні жити за Законом — це буде кримінальна відповідальність", — наголосив посадовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуком до колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його підозрюють у розтраті 100 млн грн.

Також відомо, що сьогодні, 1 лютого, в Україні відбулася низка резонансних обшуків. Так, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки навідалися до будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України провели обшук удома у ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цей обшук був пов’язаний із загибеллю керівництва МВС у авіакатастрофі в Броварах.