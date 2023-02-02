Гроші у дивані: з'явилося відео з обшуку в ексзаступника глави Міноборони Олександра Миронюка

Ексчиновник заявив, що виявлені під час обшуку гроші йому не належать

Під час обшуків у колишнього заступника міністра оборони Олександра Миронюка у дивані виявили майже мільйон доларів. Ексчиновник є фігурантом розслідування про шахрайство на закупівлях Міністерства оборони.

Відповідне відео з проведення обшуків отримало від джерел у правоохоронних органах видання "Українська правда".

Що знайшли у ексчиновника

На відео зафіксовано момент вилучення грошей під час проведення слідчих дій. На кадрах видно, як чоловік, імовірно, слідчий, дістає з ніші у дивані пачки грошей і складає їх до купи.

Під час обшуків у Олександра Миронюка виявили понад 17 млн гривень, понад 400 тис. доларів та понад 100 тис. євро. Кошти визнали речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка | Українська правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

Як Миронюк пояснив походження коштів

Журналісти дізналися, що після проведення обшуків Миронюк надав документ суду про те, що знайдені гроші йому не належать. У нотаріально засвідченій заяві, яка була укладена через тиждень після обшуків, йшлося про те, що цю суму Миронюку позичила 86-річна мешканка Харкова Елеонора Думіньш у січні 2022 року.

Як виявилося, Думіньш є родичкою засновників харківського "ХАДО-холдингу", який займається також виробництвом гвинтівок. А з 2016 року жінка зареєстрована як ФОП для оптової торгівлі. Під час реєстрації нею було вказано контактний телефон та електронну пошту, що належать "ХАДО".

Холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес". У ньому, до речі, до і після роботи в Міністерстві оборони був працевлаштований Олександр Миронюк.

Нагадаємо, 1 лютого ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

Також повідомлялося, що працівники ДБР та СБУ затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування українських військовослужбовців. Зазначається, що ділки причетні до розкрадань майже 5 млн гривень.