Канада передаст Украине еще больше военной помощи: список техники

Загрузка военной помощи. Фото: Canadian Armed Forces / Facebook

В Канаде решили выделить 500 миллионов канадских долларов (около 400 млн долл. США) на военную помощь для нашего государства. Новый пакет будет включать в себя также 288 ракет АИМ-7 для средств ПВО.

Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады во время визита Джастина Трюдо в Украину, пишет "Укринформ".

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Поддержка Канады

"Канада твердо настроена реагировать на незаконное и неоправданное вторжение (РФ в Украину — Ред.), продолжая оказывать Украине военную помощь, в том числе дополнительные 500 млн долл. для поддержания возможности реагировать на российскую агрессию", — отмечают в прессрелизе.

Канада продолжает мандат военной тренировочной миссии UNIFIER до 2026 года, благодаря которой в течение восьми лет 35 тысяч украинских воинов прошли подготовку.

Кроме того, в Оттаве присоединятся к обучению пилотов Украины на истребителях F-16 и помогут в обслуживании этих самолетов.

Относительно международной "танковой коалиции"

Канада поможет в организации работы центра технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше.

Дополнительная помощь

В то же время страна-партнер передаст для Вооруженных Сил Украины 10 тысяч снарядов калибром 105 мм и в ближайшие недели закончит доставку 122 бронированных автомобилей Roshel, о которых сообщалось ранее. В Украине уже есть 88 таких машин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Канадский лидер приехал в столицу с необъявленным визитом.