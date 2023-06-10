Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Канада передасть Україні ще більше військової допомоги: перелік техніки arrow

Канада передасть Україні ще більше військової допомоги: перелік техніки

10 червня 2023 16:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Канада передасть Україні ще більше військової допомоги: перелік техніки
Завантаження військової допомоги. Фото: Canadian Armed Forces / Facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Канаді вирішили виділити 500 млн канадських доларів (біля 400 млн доларів США) на військову допомогу для нашої держави. Новий пакет міститиме в собі також 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади під час візиту Джастіна Трюдо до України, пише "Укрінформ".

Читайте також:

Підтримка Канади

"Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (РФ в Україну. — Ред.), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн доларів для підтримки спроможності реагувати на російську агресію", — зазначають у пресрелізі.

Також Канада продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER до 2026 року, завдяки якій протягом восьми років 35 тисяч українських воїнів пройшли підготовку.

Крім того, в Оттаві долучаться до навчання пілотів України на винищувачах F-16 та допоможуть в обслуговуванні цих літаків.

Щодо міжнародної "танкової коаліції"

Своєю чергою Канада допоможе в організації роботи центру технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі. 

Додаткова допомога

Водночас країна-партнер передасть для Збройних Сил України 10 тисяч снарядів калібром 105 мм та найближчими тижнями закінчить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel, про які повідомлялося раніше. Наразі в Україні вже є 88 таких машин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Києві. Канадський лідер приїхав до столиці з неоголошеним візитом.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB