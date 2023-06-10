Канада передасть Україні ще більше військової допомоги: перелік техніки

Завантаження військової допомоги. Фото: Canadian Armed Forces / Facebook

У Канаді вирішили виділити 500 млн канадських доларів (біля 400 млн доларів США) на військову допомогу для нашої держави. Новий пакет міститиме в собі також 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади під час візиту Джастіна Трюдо до України, пише "Укрінформ".

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Підтримка Канади

"Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (РФ в Україну. — Ред.), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн доларів для підтримки спроможності реагувати на російську агресію", — зазначають у пресрелізі.

Також Канада продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER до 2026 року, завдяки якій протягом восьми років 35 тисяч українських воїнів пройшли підготовку.

Крім того, в Оттаві долучаться до навчання пілотів України на винищувачах F-16 та допоможуть в обслуговуванні цих літаків.

Щодо міжнародної "танкової коаліції"

Своєю чергою Канада допоможе в організації роботи центру технічного обслуговування танків Leopard 2 у Польщі.

Додаткова допомога

Водночас країна-партнер передасть для Збройних Сил України 10 тисяч снарядів калібром 105 мм та найближчими тижнями закінчить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel, про які повідомлялося раніше. Наразі в Україні вже є 88 таких машин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Києві. Канадський лідер приїхав до столиці з неоголошеним візитом.