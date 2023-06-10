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Зеленський зустрівся з прем'єром Канади у Києві

10 червня 2023 16:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади у Києві
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 10 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Києві. Канадський лідер приїхав до столиці з неоголошеним візитом.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telеgram.

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Зустріч Зеленського і Трюдо

Глава держави розповів, що 10 червня, зустрічає в Україні Премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та представників і представниць його команди.

"Попри всі намагання Росії зламати наш народ українці продовжують боротися за незалежність і свободу. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз на нашому шляху захисту життя та людей", — наголосив Зеленський. 

Також відомо, що під час зустрічі лідери ухвалили спільну декларацію, де Канада засуджує війну РФ проти України; продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно Україні та разом з міжнародними організаціями та міжнародними партнерами віддана участі у відновленні та реконструкції України.

Нагадаємо, 10 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо з несподіваним візитом прибув до Києва разом із віцепрем'єр-міністром Христею Фріланд. Почав свій візит канадський лідер із покладання квітів до Стіни пам'яті, щоб віддати шану загиблим українським військовим у війні, розв'язаній Росією. 

Додамо, Трюдо та Зеленський востаннє бачились 21 травня у японській Хіросімі. Тоді вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

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