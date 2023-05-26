Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Стало відомо, які саме ракети Канада передасть Україні arrow

Стало відомо, які саме ракети Канада передасть Україні

26 травня 2023 14:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стало відомо, які саме ракети Канада передасть Україні
Авіаційна ракета класу "повітря-повітря" АІМ-9.. Фото: David Monniaux / wikipedia.org
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Канада планує поставки нової військової допомоги для України. Йдеться про новий пакет, до якого ввійдуть авіаційні ракети класу "повітря-повітря" АІМ-9.

Про це повідомляє міністерство оборони Канади.

Читайте також:

Нова військова допомога для України

Як зазначає міністр оборони Канади Аніта Ананд, ці ракети мають на меті захистити українське небо від численних російських атак. Зазначається, що Канада, як і раніше, прагне тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку, яка продовжує хоробру боротьбу проти незаконної та невиправданої війни Росії.

"Підтримка України Канадою непохитна. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах та автомобілях – тому що канадці розуміють, що боротьба України за самооборону – це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність. На сьогоднішній продуктивній зустрічі ми обговорили найактуальніші оборонні пріоритети України, і я підтвердив, що Канада буде поруч, щоб підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі", — сказала міністр оборони Канади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Канада оголосила про введення санкцій проти Міністерства освіти Росії та Генпрокуратури РФ. До санаційного списку потрапили ще низка чиновників. Як повідомляють російські засоби масової інформації, Канада ввела обмеження проти Міністерства освіти та Генеральної прокуратури Росії. До списку санкцій також потрапили і деякі російські чиновники та посадовці з "Л/ДНР".

Додамо, в японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB