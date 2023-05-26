Стало відомо, які саме ракети Канада передасть Україні

Авіаційна ракета класу "повітря-повітря" АІМ-9.. Фото: David Monniaux / wikipedia.org

Канада планує поставки нової військової допомоги для України. Йдеться про новий пакет, до якого ввійдуть авіаційні ракети класу "повітря-повітря" АІМ-9.

Про це повідомляє міністерство оборони Канади.

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Як зазначає міністр оборони Канади Аніта Ананд, ці ракети мають на меті захистити українське небо від численних російських атак. Зазначається, що Канада, як і раніше, прагне тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку, яка продовжує хоробру боротьбу проти незаконної та невиправданої війни Росії.

"Підтримка України Канадою непохитна. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах та автомобілях – тому що канадці розуміють, що боротьба України за самооборону – це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність. На сьогоднішній продуктивній зустрічі ми обговорили найактуальніші оборонні пріоритети України, і я підтвердив, що Канада буде поруч, щоб підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі", — сказала міністр оборони Канади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Канада оголосила про введення санкцій проти Міністерства освіти Росії та Генпрокуратури РФ. До санаційного списку потрапили ще низка чиновників. Як повідомляють російські засоби масової інформації, Канада ввела обмеження проти Міністерства освіти та Генеральної прокуратури Росії. До списку санкцій також потрапили і деякі російські чиновники та посадовці з "Л/ДНР".

Додамо, в японському місті Хіросіма Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши окрему увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки й оборони.