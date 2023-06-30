Кадровые изменения в Украине: кто и где занял новые должности

Заседание Кабмина. Фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 30 июня, в правительство Украины приняло ряд кадровых решений. В частности, Кабинет министров на заседание назначил председателем Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елену Думу.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук и народный депутат Ярослав Железняк.

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"Несмотря на весь "движ" с отзывом голоса и все такое... Кабмин только что на заседании назначил новую Главу АРМА — Елену Думу", — написал в своем Telegram Железняк.

Не все положительно отреагировали на назначение новой руководительницы АРМА. В частности, послы G7 сообщили, что учли обеспокоенность общественности относительно назначения Елены Думы и призвали соблюдать все процедуры избрания главы АРМА.

"G7 внимательно следила за процессом назначения председателя AРMA и отметила обеспокоенность гражданского общества в отношении принятых процедур. Важно соблюдать надлежащие процедуры, чтобы укрепить доверие к AРMA", — говорится в сообщении.

Другие кадровые назначения:

Панасенко Александра Андреевича главой Мариупольской районной государственной администрации Донецкой области;

главой Мариупольской районной государственной администрации Донецкой области; Карнаух Леси Аркадьевны заместителем председателя Киевской облгосадминистрации;

заместителем председателя Киевской облгосадминистрации; Кропивченко Сергея Ивановича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации;

заместителем председателя Сумской облгосадминистрации; Дрозденко Алексея Александровича заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового

заместителем председателя Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Самойленко Антона Игоревича заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации;

заместителем председателя Херсонской облгосадминистрации; Сторчака Евгения Алисовича директором общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Напомним, недавно стало известно, что в ближайшее время Кабмин может объявить о новых кадровых изменениях. Речь идет об избрании нового руководителя государственного концерна Укроборонпром. Им должен стать Герман Сметанин.

Также 27 июня Кабинет министр объявил выговор главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко.