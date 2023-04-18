Уряд призначив заступників міністрам освіти та охорони здоров'я

Кабінет міністрів провів засідання 18 квітня 2023 року. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 18 квітня, призначив Дениса Курбатова заступником міністра освіти і науки. Також Марину Слободніченко призначено заступницею міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Читайте також:

Кадрові рішення

"Призначено: Курбатова Дениса Ігоровича заступником міністра освіти і науки України; Слободніченко Марину Костянтинівну заступником міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції", — зазначив Мельничук.

Водночас він поінформував, що Кабмін звільнив Маю Янковську з посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів.

Що відомо про нових заступників міністрів

Денис Курбатов був начальником науково-дослідної частини, провідним науковим співробітником Сумського державного університету.

Марина Слободніченко у 2018 році претендувала на посаду голови Національної служби здоров’я. У 2015 році входила до складу робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо обігу лікарських засобів при МОЗ.

Нагадаємо, 21 березня Оксен Лісовий був призначений новим міністром освіти України після того, як Верховна Рада ухвалила рішення замінити попереднього міністра Сергія Шкарлета.