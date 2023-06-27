Кабмін оголосив догану Кличку, а також звільнив кількох голів РДА

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: google.com

У вівторок, 27 червня, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень через стан укриттів у столиці та по країні. Зокрема Уряд оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку і кільком керівникам районних адміністрацій.

Про це повідомив нардеп від ЄС Олексій Гончаренко та міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

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У вівторок, 27 червня, на засіданні Уряд підтримав проєкт розпорядження про притягання до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, догани оголосили:

міському голові Віталію Кличку;

начальнику Київської міської військової адміністрації Попку Сергію,

голові Голосіївської районної держадміністрації у Києві Сергію Садовому;

голові Оболонської РДА Кирилу Фесику;

голові Печерської РДА Наталії Кондрашовій;

голові Солом'янської РДА Ірині Чечотці;

першому заступникові голови Дарницької РДА Миколі Калашнику (в.о. голови цієї районної адміністрації);

першому заступникові голови Шевченківської РДА Олександру Поповцеву (в.о. голови цієї районної адміністрації).

Своєю чергою Кабмін погодив звільнення:

Хомича Олександра Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області;

Мерзлюк Людмили Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області;

Сизон Тетяни Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

У Києві звільнено:

Бабія Павла Миколайовича від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

Коваленка Сергія Івановича від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Скільки укриттів в Україні придатні для використання

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що 77% сховищ в Україні придатні до використання, але, багато таких, що не відповідають жодним стандартам.

Місцями ситуація взагалі неприйнятна. На виконання доручень РНБО сьогодні Уряд ухвалив кадрові та дисциплінарні рішення.

"Президент чітко поставив завдання — укриттів має бути більше, вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином. Даємо Міністру з питань стратегічних галузей промисловості всі можливості, аби напрацювати та швидко подати необхідні рішення", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї із загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідати за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко.

Того ж дня, 1 червня, Уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.