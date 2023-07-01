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Испания поддержала движение Украины в ЕС и НАТО, — Зеленский

1 июля 2023 17:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Испания поддержала движение Украины в ЕС и НАТО, — Зеленский
Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Они обсудили путь страны в Европейский союз и НАТО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского и Санчеса

Глава государства рассказал, что с премьером Испании обсудил защиту от российской агрессии.

По словам Зеленского, Испания поддерживает Украину на пути вступления в Европейский Союз.

"Мы обсудили приближение старта переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Приближение вступления в Евросоюз очень мотивирует наших защитников и защитниц, потому что убеждает, что Европа видит, какой ценой наши люди защищают те же ценности, которые уже защищены для каждой страны в составе Евросоюза", — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Санчеса за поддержку движения Украины в НАТО.

"Это теперь очевидный факт: чем шире в Европе НАТО, тем шире в Европе пространство мира", — добавил Зеленский.

Напомним, в субботу, 1 июля, в Киев с визитом приехал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Также мы писали, что премьер-министр Испании Педро Санчес выступил в Верховной Раде Украины. Он объявил о новом пакете помощи на общую сумму 55 млн евро.

Добавим, что Владимир Зеленский пообщался с испанскими журналистами и рассказал, чего ожидает от страны-партнера.

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