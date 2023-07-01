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Прем'єр Іспанії оголосив нову допомогу для України

1 липня 2023 14:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єр Іспанії оголосив нову допомогу для України
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: REUTERS/Johanna Geron
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив у Верховній раді України. Він оголосив про новий пакет допомоги на загальну суму 55 млн євро.

Про це повідомляє El Mundo.

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Під час свого виступу Санчес наголосив, що Іспанія як головуюча в Європейському Союзі буде підтримувати Україну.

"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців", — повідомив Санчес.

За його словами, Україна може розраховувати на довгострокову підтримку. Він повідомив, що Іспанія виділяє новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. З них 51 млн євро надійде Україні через Світовий банк. Їх спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу. Інша сума піде на відновлення українських шкіл.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", — наголосив Санчес.

Україна та членство в НАТО та ЄС

Прем'єр Іспанії підтримав створення Ради Україна-НАТО.

"Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який продовжить зобов'язання, взяті нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує сприяння політичній участі України через створення Ради Україна-НАТО, куди вас уже запрошують як повноправного члена", — повідомив Санчес.

За його словами, Європейський Союз продовжує підтримувати український народ.

"Європейський Союз був створений для запобігання новим війнам. Ми вирішили об’єднатися, бути "єдними в різноманітності", і це зробило нас сильнішими. Європа з вами, а ви єдині з Європою", — додав Санчес.

Нагадаємо, у суботу, 1 липня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський поспілкувався з іспанськими журналістами і розповів, чого очікує від країни-партнера.

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