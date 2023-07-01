Прем'єр Іспанії оголосив нову допомогу для України
Сьогодні, 1 липня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив у Верховній раді України. Він оголосив про новий пакет допомоги на загальну суму 55 млн євро.
Про це повідомляє El Mundo.
Україна отримає нову допомогу від Іспанії
Під час свого виступу Санчес наголосив, що Іспанія як головуюча в Європейському Союзі буде підтримувати Україну.
"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців", — повідомив Санчес.
За його словами, Україна може розраховувати на довгострокову підтримку. Він повідомив, що Іспанія виділяє новий пакет допомоги на суму 55 млн євро. З них 51 млн євро надійде Україні через Світовий банк. Їх спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу. Інша сума піде на відновлення українських шкіл.
"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни", — наголосив Санчес.
Україна та членство в НАТО та ЄС
Прем'єр Іспанії підтримав створення Ради Україна-НАТО.
"Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який продовжить зобов'язання, взяті нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує сприяння політичній участі України через створення Ради Україна-НАТО, куди вас уже запрошують як повноправного члена", — повідомив Санчес.
За його словами, Європейський Союз продовжує підтримувати український народ.
"Європейський Союз був створений для запобігання новим війнам. Ми вирішили об’єднатися, бути "єдними в різноманітності", і це зробило нас сильнішими. Європа з вами, а ви єдині з Європою", — додав Санчес.
Нагадаємо, у суботу, 1 липня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.
Також ми писали, що Володимир Зеленський поспілкувався з іспанськими журналістами і розповів, чого очікує від країни-партнера.