Іспанія підтримала рух України до ЄС та НАТО, — Зеленський

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили шлях країни до Європейського Союзу та НАТО.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави розповів, що з прем'єром Іспанії обговорив захист від російської агресії.

За словами Зеленського, Іспанія підтримує Україну на шляху до вступу в Європейський Союз.

"Ми обговорили наближення старту переговорів про членство України в Євросоюзі. Наближення вступу в Євросоюз дуже мотивує наших захисників і захисниць, бо переконує, що Європа бачить, якою ціною наші люди захищають ті самі цінності, які вже захищені для кожної країни у складі Євросоюзу", — наголосив Зеленський.

Він також подякував Санчесу за підтримку руху України в НАТО.

"Це тепер очевидний факт: що ширше в Європі НАТО, то ширше в Європі простір миру", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у суботу, 1 липня, до Києва з візитом приїхав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив у Верховній Раді України. Він оголосив про новий пакет допомоги на загальну суму 55 млн євро.

Додамо, Володимир Зеленський поспілкувався з іспанськими журналістами і розповів, чого очікує від країни-партнера.