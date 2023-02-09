Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине

Президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз твердо намерен привлечь рф к ответственности за агрессию против Украины и создать для этого трибунал. Чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов — прежде всего, документация, во-вторых – совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Заявление Урсулы фон дер Ляйен

"Следующий шаг — это создание трибунала. У нас еще продолжаются дискуссии, как именно он будет организован. Однако уверяю вас, Владимир: у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе — за преступление агрессии. А если у нас есть политическая воля, мы найдем способы", — сказала она.

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Президент посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где украинские защитники проходят обучение на танках Challenger. Владимир Зеленский вручил военнослужащим, которые были участниками полномасштабной войны, ордена и медали.