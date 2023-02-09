Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине arrow

Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине

9 февраля 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине
Президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз твердо намерен привлечь рф к ответственности за агрессию против Украины и создать для этого трибунал. Чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов — прежде всего, документация, во-вторых – совместная работа прокуроров, для чего создается центр в Гааге.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Читайте также:

Заявление Урсулы фон дер Ляйен

"Следующий шаг — это создание трибунала. У нас еще продолжаются дискуссии, как именно он будет организован. Однако уверяю вас, Владимир: у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе — за преступление агрессии. А если у нас есть политическая воля, мы найдем способы", — сказала она.

Напомним, вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Президент посетил военных ВСУ на британской базе Bovington Camp, где украинские защитники проходят обучение на танках Challenger. Владимир Зеленский вручил военнослужащим, которые были участниками полномасштабной войны, ордена и медали.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

18:25 Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

18:25 Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

18:20 Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:03 Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:57 Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о дочери и внуках в россии: "Все прослушивается"

Эксклюзив

17:40 Угрозы для Одесской области нет: россияне не рискнут идти в наступление в этом направлении — Резников

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

Новина з відео

17:05 "От нас зависит безопасность всей Европы": Президент Украины обратился к Евросовету

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:40 Литва предоставит Украине зенитные комплексы для борьбы с Иранскими дронами

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Актуальное по теме

None 9 Февраль 18:32

В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

None 9 Февраль 18:18

Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

None 9 Февраль 18:23

Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

None 9 Февраль 17:22

Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB