Євросоюз має намір притягнути рф до відповідальності за агресію в Україні

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз має твердий намір притягнути рф до відповідальності за агресію проти України та створити для цього трибунал. Щоб скоєні злочини не залишилися безкарними, потрібний комплекс кроків — насамперед документація, по-друге, спільна робота прокурорів, для чого створюється центр у Гаазі.

Про це Урсула фон дер Ляйєн заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Заява Урсули фон дер Ляйєн

"Наступний крок — це створення трибуналу. У нас ще тривають дискусії, як саме його буде організовано. Проте запевняю вас, Володимире: у нас є політична воля притягнути винуватців до відповідальності, у тому числі за злочин агресії. А якщо у нас є політична воля, ми знайдемо способи", — сказала вона.

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.

Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Президент відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де українські захисники проходять навчання на танках Challenger. Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям, які були учасниками повномасштабної війни, ордену та медалі.