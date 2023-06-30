Европейский совет продлил санкции против России

Заседание Европейского совета. Фото: Представительство Европейского Союза в Украине

Европейский совет продлил санкции против РФ еще на полгода. Ограничения будут действовать до конца декабря.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

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"Между тем Евросовет решил продлить санкции ЕС против России на шесть месяцев", — заявил Йозвяк.

Он также добавил, что Венгрия пригласила оценку влияния, но согласилась на зеленый свет, учитывая оценку Комиссией санкций, которая будет в ближайшее время.

Напомним, 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.

Также мы писали, что 19 июня, в правительстве Великобритании сообщили о принятии нового закона, касающегося Украины. В частности стало понятно, сколько в Британии хотят сохранять санкции против РФ.