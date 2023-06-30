Европейский совет продлил санкции против России
Европейский совет продлил санкции против РФ еще на полгода. Ограничения будут действовать до конца декабря.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
Санкции против РФ
"Между тем Евросовет решил продлить санкции ЕС против России на шесть месяцев", — заявил Йозвяк.
Он также добавил, что Венгрия пригласила оценку влияния, но согласилась на зеленый свет, учитывая оценку Комиссией санкций, которая будет в ближайшее время.
Напомним, 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.
Также мы писали, что 19 июня, в правительстве Великобритании сообщили о принятии нового закона, касающегося Украины. В частности стало понятно, сколько в Британии хотят сохранять санкции против РФ.