Європейська рада продовжила санкції проти Росії

Засідання Європейської Ради. Фото: Представництво Європейського Союзу в Україні

Європейська рада продовжила санкції проти РФ ще на пів року. Обмеження діятимуть до кінця грудня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

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Санкції проти РФ

"Тим часом Єврорада вирішила продовжити санкції ЄС проти Росії на шість місяців", — заявив Йозвяк.

Він також додав, що Угорщина запросила оцінку впливу, але погодилася на зелене світло, беручи до уваги оцінку Комісією санкцій, яка буде найближчим часом.

Нагадаємо, 21 червня посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакета ввійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.

Також ми писали, що 19 червня, в уряді Великої Британії повідомили про ухвалення нового закону, який стосується України. Зокрема, стало зрозуміло, скільки у Британії хочуть зберігати санкції проти РФ.