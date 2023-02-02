Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины

Европарламент принял резолюцию по Украине / Фото: REUTERS/Yves Herman

В преддверии саммита Украина-ЕС Европарламент принял резолюцию по Украине. В документе евродепутаты призвали Евросоюз "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги для присоединения Украины к единому рынку ЕС".

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Подробности

Европарламентарии призвали Евросоюз:

усилить поддержку Украины;

увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в том числе предоставление оружия, а также существенную политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную помощь;

лидеров на саммите Украина-ЕС определить приоритетным комплексный пакет мер по восстановлению Украины;

использовать замороженные активы российского Центрального банка, а также активы российских олигархов для финансирования послевоенного восстановления Украины;

принять 10-й пакет санкций против москвы как можно быстрее;

наложить санкции на такие компании, как "Лукойл" и "Росатом", которые все еще присутствуют на рынке ЕС.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Известно, что завтра в столице стартует саммит Украина-ЕС.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС. Он заявил, что Украина планирует присоединиться к Европейскому Союзу в течение двух лет.