Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины
В преддверии саммита Украина-ЕС Европарламент принял резолюцию по Украине. В документе евродепутаты призвали Евросоюз "работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги для присоединения Украины к единому рынку ЕС".
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
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Подробности
Европарламентарии призвали Евросоюз:
- усилить поддержку Украины;
- увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в том числе предоставление оружия, а также существенную политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную помощь;
- лидеров на саммите Украина-ЕС определить приоритетным комплексный пакет мер по восстановлению Украины;
- использовать замороженные активы российского Центрального банка, а также активы российских олигархов для финансирования послевоенного восстановления Украины;
- принять 10-й пакет санкций против москвы как можно быстрее;
- наложить санкции на такие компании, как "Лукойл" и "Росатом", которые все еще присутствуют на рынке ЕС.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Известно, что завтра в столице стартует саммит Украина-ЕС.
Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС. Он заявил, что Украина планирует присоединиться к Европейскому Союзу в течение двух лет.