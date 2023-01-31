Саміт Україна - ЄС - що обговорюватиметься

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Головним питанням саміту Україна-ЄС буде оцінка прогресу, якого досягла Україна та подальше відкриття переговорів щодо вступу. Також йтиметься про війну росії проти України.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу.

Що сказав Кулеба

"Ми готуємося подати результати виконання всіх 7 рекомендацій Єврокомісії та очікуємо на позитивну оцінку наших зусиль з боку ЄС. Розраховуємо на значний прогрес у наближенні до внутрішнього ринку Євросоюзу, взаємодії в енергетичній сфері", — сказав він.

Міністр також сказав, що ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку.

Однією з основних дискусій будуть санкції проти росії, зокрема проти російської промисловості ракет і безпілотників та атомної промисловості.

Також говоритимуть про безпечну ситуацію, реалізацію запропонованої Україною "формули світу", притягнення росії до відповідальності за скоєні злочини, повоєнне відновлення України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна змогла розблокувати надання всіх видів озброєння, крім двох. Йдеться про винищувачі та далекобійні ракети.