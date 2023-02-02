Європарламент закликав ЄС готувати переговори про вступ України
Напередодні саміту Україна-ЄС Європарламент ухвалив резолюцію щодо України. У документі євродепутати закликали Євросоюз "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту, яка окреслює наступні кроки для приєднання України до єдиного ринку ЄС".
Про це повідомляє Верховна Рада України.
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Деталі
Європарламентарі закликали Євросоюз:
- посилити підтримку України;
- збільшити та прискорити військову допомогу Києву, зокрема надання зброї, а також суттєву політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну допомогу;
- лідерів на саміті Україна-ЄС визначити пріоритетним комплексний пакет заходів з відновлення України;
- використовувати заморожені активи російського Центрального банку, а також активи російських олігархів для фінансування післявоєнної відбудови України;
- ухвалити 10-й пакет санкцій проти Москви якнайшвидше;
- накласти санкції на такі компанії, як "Лукойл" і "Росатом", які все ще присутні на ринку ЄС.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Відомо, що завтра у столиці стартує саміт Україна-ЄС.
Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про амбітний план набуття членства в ЄС. Він заявив, що Україна планує приєднатися до Європейського Союзу протягом двох років.