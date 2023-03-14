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ЕС работает над разработкой закона об "иноагентах", — Politico

14 марта 2023 08:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подготовка законопроекта находится на раннем этапе
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейский Союз разрабатывает собственный закон об "иноагентах". Он заставит неправительственные группы, консалтинговые компании и академические учреждения раскрывать информацию о любом финансировании за пределами Союза в рамках борьбы с иностранным влиянием в блоке.

Об этом сообщает Politico.

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Подробности

Подготовка законопроекта находится на раннем этапе и будет завершена не раньше мая.

Один из чиновников Еврокомиссии рассказал, чтобы обсудить предварительные мнения по закону, версия ЕС вряд ли будет направлена против частных лиц, но заставит коммерческие и некоммерческие организации по всему блоку раскрывать не принадлежащие к ЕС источники финансирования в таких транзакциях, как оплата академического обучения.

"В последние годы Европа сталкивается с целым рядом операций иностранного влияния — от российских кампаний по взлому и утечке данных, направленных на изменение результатов выборов, до китайских грантов для университетов, направленных на формирование риторики по правам человека, и — совсем недавно — коррупционного скандала "Катаргейт "всколыхнувший Европарламент", — пишет издание.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о пакете "защиты демократии" во время своей речи о состоянии дел в сентябре прошлого года, что дало старт работе над законопроектом об иностранном влиянии.

Критики называют это время неудобным. ЕС активизировал работу над предложением как раз тогда, когда в Грузии вспыхнули протесты против аналогичного законопроекта.

"Очевидно, что это щепетильный вопрос. Мы все еще находимся на ранних стадиях сбора информации от широкого круга заинтересованных сторон, чтобы убедиться, что мы выбираем правильный подход", — сказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, парламент Грузии отклонил скандальный законопроект по "предотвращению иностранного влияния". Власти отказались от идеи введения этой нормы в грузинское законодательство.

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