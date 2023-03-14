ЄС працює над розробленням закону про "іноагентів", — Politico

Підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі

Європейський Союз розробляє власний закон про "іноагентів". Він змусить неурядові групи, консалтингові компанії та академічні установи розкривати інформацію про будь-яке фінансування з-поза меж Союзу в рамках боротьби з іноземним впливом у блоці.

Про це повідомляє Politico.

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Підготовка законопроєкту перебуває на ранньому етапі та буде завершена не раніше травня.

Один з чиновників Єврокомісії розповів, щоб обговорити попередні думки щодо закону, версія ЄС навряд чи буде спрямована проти приватних осіб, але змусить комерційні та некомерційні організації по всьому блоку розкривати джерела фінансування, що не належать до ЄС, у таких транзакціях, як оплата академічного навчання.

"Останніми роками Європа стикається з цілою низкою операцій іноземного впливу — від російських кампаній зі зламу і витоку даних, спрямованих на зміну результатів виборів, до китайських грантів для університетів, спрямованих на формування риторики щодо прав людини, і — зовсім недавно — корупційного скандалу "Катаргейт", який сколихнув Європарламент", — пише видання.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пакет "захисту демократії" під час своєї промови про стан справ у вересні минулого року, що дало старт роботі над законопроєктом про іноземний вплив.

Критики називають цей час незручним. ЄС активізував роботу над пропозицією якраз тоді, коли в Грузії спалахнули протести проти аналогічного законопроєкту.

"Очевидно, що це делікатне питання. Ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях збору інформації від широкого кола зацікавлених сторін, щоб переконатися, що ми обираємо правильний підхід", — сказав представник Єврокомісії.

Нагадаємо, парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт по "запобіганню іноземному впливу". Влада відмовилася від ідеї запровадження цієї норми в грузинське законодавство.