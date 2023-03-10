​​​​​​​Грузинський парламент відхилив скандальний закон про іноагентів

"За" законопроєкт про іноагентів проголосував у другому читанні лише один депутат

Парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт по "запобіганню іноземному впливу". Влада відмовилася від ідеї запровадження цієї норми в грузинське законодавство.

Про це повідомляє грузинський телеканал Rustavi 2.

Парламент здався

Грузинський парламент остаточно відмовився від скандального законопроєкту про іноагентів.

Його спеціально винесли на розгляд у другому читанні, аби відхилити.

У підсумку із 112 присутніх у залі засідань депутатів “за” проголосував 1 депутат, “проти” — 35.

Що відбувалося у Грузії

7 березня під будівлю грузинського парламенту прийшли десятки тисяч людей на протест. Вони виступали проти ухвалення законопроєкту про "іноземних агентів" — на зразок російського. Мітингувальників підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка пообіцяла ветувати закон.

Між протестувальниками та правоохоронцями спалахнули сутички, а поліціянти почали застосовувати проти демонстрантів перцевий спрей та водомет. Мітингувальники прорвали барикаду, але згодом силовикам вдалося відтіснити демонстрантів від парламенту.

8 березня біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі знову зібралися противники законопроєкту про "іноземних агентів". На відміну від зібрання напередодні, протестувальники зібралися не стихійно, а організовано — у кілька колон.

Уже 9 березня у Грузії тимчасово відклали законопроєкт про "іноземних агентів". Консультації відбулися між політрадою "Грузинської мрії", "Сили народу" та депутатами парламентської більшості щодо політичних процесів, які тривають навколо законопроєкту "Про прозорість зовнішнього впливу".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський публічно підтримав протестувальників у Грузії, що виступають проти суперечливого законопроєкту про "іноагентів" другий день поспіль. Він висловив щиру повагу до Грузії.

Фото: Rustavi 2