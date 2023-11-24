ЕС направит своих офицеров для усиления границы Финляндии с Россией

Офицеры пограничной службы ЕС Frontex. Фото: Frontex

Пограничное агентство ЕС намерено направить 50 офицеров и патрульные автомобили на границу Финляндии с Россией. Такое решение было принято на фоне обострения миграционного кризиса.

Об этом пишет Politico.

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На фоне наплыва иммигрантов на восточной границе России с Финляндией агентство Frontex планирует отправить туда 50 своих офицеров для усиления контроля.

Этот шаг ЕС состоялся после решения правительства Финляндии закрыть все пункты пропуска на восточной границе с Россией, за исключением Раджа-Йоосеппи, до 23 декабря.

Ожидается, что это значительное подкрепление будет на месте на следующей неделе. В настоящее время на финских границах уже находятся 10 офицеров Frontex.

"Поддержка Финляндии со стороны Frontex выходит за рамки логистики; это демонстрация единой позиции Европейского Союза против гибридных вызовов, затрагивающих одного из его членов", — подчеркнул исполнительный директор Frontex Ханс Лейтенс.

Ранее в МИД России назвали "однозначно провокационным" решение Хельсинки закрыть ряд пунктов пропуска на границе.

Напомним, что Финляндия приняла решение закрыть четыре пункта пересечения границы с Россией. Страна решила на фоне борьбы с притоком просителей убежища, спровоцированного РФ.

Также мы писали, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил о поддержке Финляндии, решившей ограничить пересечение границы с Россией из-за миграционного давления.