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Фінляндія вирішила закрити кілька пунктів перепустки з РФ

18 листопада 2023 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фінляндія вирішила закрити кілька пунктів перепустки з РФ
Кордон Фінляндії з Росією. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Фінляндія прийняла рішення закрити чотири пункти перетину кордону з Росією. Країна вирішила на тлі боротьби з припливом прохачів притулку, спровокованого РФ.

Про це повідомляє Yle.

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Фінські прикордонники розповіли, що цього тижня до країни прибули близько 300 прохачів притулку.

Прикордонна служба Фінляндії наголосила, що з півночі п'ятниці на прикордонних постах Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала на південному сході країни буде встановлено загородження. Там зазначили, що у цих пунктах спостерігається сплеск нелегального перетину кордону громадянами таких країн, як:

  • Сирія;
  • Ємен;
  • Ірак.

Однак пункти пропуску в Салле та Вартіусі на крайній півночі країни залишаться відкритими для людей, які хочуть подати заяви на надання притулку.

Росія та Фінляндія мають кордон із протяжністю 1 340 км.

Нагадаємо, в останні місяці Фінляндія фіксує зростання спроб в'їзду до країни з території РФ. Проте велика кількість з них не має необхідних для в'їзду документів. 

Також ми писали, що уряд Естонії за прикладом Фінляндії планує закрити всі чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією. Наразі для цього розробляються всі необхідні підстави.

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