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ЄС направить своїх офіцерів для посилення кордону Фінляндії з Росією

24 листопада 2023 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЄС направить своїх офіцерів для посилення кордону Фінляндії з Росією
Офіцери прикордонної служби ЄС Frontex. Фото: Frontex
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонне агентство ЄС планує направити 50 офіцерів та патрульні автомобілі на кордон Фінляндії з Росією. Таке рішення ухвалили на тлі загострення мігрантської кризи.

Про це пише Politico

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На тлі напливу іммігрантів на східному кордоні Росії з Фінляндією агентство Frontex планує відправити туди 50 своїх офіцерів для посилення контролю на кордоні.

Зазначається, що цей крок ЄС відбувся після рішення уряду Фінляндії закрити всі пункти пропуску на східному кордоні з Росією, за винятком Раджа-Йоосеппі до 23 грудня.

Очікується, що це значне підкріплення буде на місці вже наступного тижня. Наразі на фінських кордонах вже перебуває 10 офіцерів Frontex.

"Підтримка Фінляндії з боку Frontex виходить за рамки логістики; це демонстрація єдиної позиції Європейського Союзу проти гібридних викликів, які зачіпають одного з його членів", — наголосив виконавчий директор Frontex Ханс Лейтенс.

Раніше у МЗС Росії назвали "однозначно провокаційним" рішення Гельсінкі закрити ряд пунктів пропуску на кордоні.

Нагадаємо, що Фінляндія прийняла рішення закрити чотири пункти перетину кордону з Росією. Країна вирішила на тлі боротьби з припливом прохачів притулку, спровокованого РФ.

Також ми писали, що голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив про підтримку Фінляндії, яка вирішила обмежити перетин кордону з Росією через міграційний тиск. 

 

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