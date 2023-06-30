ЕС пытается оподатковать прибыль банка РФ и передать деньги для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Лидеры ЕС поддерживают планы, предполагающие введение налога на прибыль от активов российского центрального банка на сумму более 200 миллиардов евро. Они хотят передать эти деньги для Украины.

Об этом сообщает Bloobmerg.

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Лидеры ЕС будут искать политическую поддержку ключевых стран "Большой семерки".

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, во время саммита в Брюсселе лидеры ЕС поддержали изучение варианта непредсказуемой прибыли, несмотря на ряд сложных вопросов, как использовать активы, на которые распространяются санкции.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что представит план до летних каникул. Пока неизвестно, когда это произойдет.

Издание пишет, что активы российского центрального банка, обездвиженные в ЕС, принесут около 3 миллиардов евро сверхприбылей.

"Во время этого Европейского совета мы обсуждали тему обездвиженных российских активов. Мы, Еврокомиссия, выступим с предложением, и мы благоразумно сосредоточимся на неожиданных прибылях от обездвиженных активов российского центрального банка", — сказала фон дер Ляйен.

Несколько лидеров на саммите подчеркнули обеспокоенность, впервые высказанную Европейским центральным банком, предупредившим, что использование поступлений от активов может побуждать владельцев официальных резервов отвлечься от евро.

Сторонники плана отметили, что больший риск для стабильности был преодолен, когда активы центрального банка были заблокированы.

"Пришло время удвоить нашу поддержку Украине. Мы обсудили тему обездвиженных российских активов", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Издание добавляет, что с политической точки зрения исполнительная власть ЕС, прежде чем подавать официальное предложение, хочет, чтобы ряд ключевых стран-членов ЕС, в частности Бельгия и Франция, где находятся большинство активов, твердо стояли на ее стороне.

Теперь это время для двух-дней на нашей помощи в Украине.



Мы имели дискуссию о топике иммобилизованных российских assets.



The @EU_Commission будет заниматься вместе с proponeл.



Будут focus prudently on windfall zisky z immobilised assets Russian Central Bank. pic.twitter.com/f6BgKKsDEN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2023

Напомним, Еврокомиссия выплатила Украине очередной транш микрофинансовой помощи. Размер этого транша составляет 1,5 млрд евро, которые будут потрачены на поддержку украинской инфраструктуры и финансирование госуслуг.

Также мы писали, что 21 июня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.