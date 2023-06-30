ЄС намагається оподатковувати прибуток банку РФ та передати гроші для України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Лідери ЄС підтримують плани, які передбачають введення податку на прибуток від активів російського центрального банку на суму понад 200 мільярдів євро. Вони хочуть передати ці кошти для України.

Про це повідомляє Bloobmerg.

Читайте також:

Оподаткування активів банку РФ

Лідери ЄС шукатимуть політичної підтримки ключових країн "Великої сімки".

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, під час саміту в Брюсселі лідери ЄС підтримали вивчення варіанту непередбачуваного прибутку, попри низку складних питань щодо того, як використовувати активи, на які поширюються санкції.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що представить план до літніх канікул. Наразі невідомо, коли це відбудеться.

Видання пише, що активи російського центрального банку, знерухомлені в ЄС, принесуть близько 3 мільярдів євро надприбутків.

"Під час цієї Європейської ради ми обговорювали тему знерухомлених російських активів. Ми, Єврокомісія, виступимо з пропозицією, і ми розсудливо зосередимося на несподіваних прибутках від знерухомлених активів російського центрального банку", — сказала фон дер Ляєн.

Кілька лідерів на саміті підкреслили занепокоєння, вперше висловлене Європейським центральним банком, який попередив, що використання надходжень від активів може спонукати власників офіційних резервів відвернутися від євро.

Прихильники плану зазначили, що більший ризик для стабільності було подолано, коли активи центрального банку були заблоковані.

"Настав час подвоїти нашу підтримку Україні. Ми обговорили тему знерухомлених російських активів", — наголосила фон дер Ляєн.

Видання додає, що з політичної точки зору, виконавча влада ЄС, перш ніж подавати офіційну пропозицію, хоче, щоб низка ключових країн-членів ЄС, зокрема Бельгія та Франція, де знаходиться більшість активів, твердо стояли на її боці.

Now is the time to double-down on our support to Ukraine.



We have discussed the topic of immobilised Russian assets.



The @EU_Commission will come forward with a proposal.



We will focus prudently on the windfall profits from the immobilised assets of the Russian Central Bank. pic.twitter.com/f6BgKKsDEN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 30, 2023

Нагадаємо, Єврокомісія виплатила Україні черговий транш мікрофінансової допомоги. Розмір цього траншу становить 1,5 мільярда євро, які будуть витрачені на підтримку української інфраструктури та фінансування держпослуг.

Також ми писали, що 21 червня, посли ЄС погодили 11 пакет санкцій проти Росії. До пакета ввійшли заходи, спрямовані протидії обходу санкцій, і навіть персональні санкції.