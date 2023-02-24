​​Ермак призвал мировое сообщество ударить санкциями по российскому шоубизнесу

Российские артисты также причастны к войне в Украине

Представители российского шоу-бизнеса помогают кремлю распространять ненависть против Украины. Поэтому артисты из страны-агрессора должны попасть под мировые санкции.

Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.

Санкции против российских артистов

По словам Андрея Ермака, мир не должен закрывать глаз на деятельность так называемых звезд российской эстрады.

В их отношении также нужно ввести санкции.

Они тоже виноваты

Глава Офиса Президента подчеркнул, что, хотя эти люди и не являются основой путинской пропагандистской машины, но "точно соучастники распространения российской ненависти".

Поэтому, заверил Ермак, санкции против этих российских граждан тоже нужны.

"Никаких лазейок не должно быть", — резюмировал глава президентской канцелярии.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, правительство Новой Зеландии к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых санкциях против россии.

В санкционный список включили как близких к владимиру путину людей, так и членов ЦИК и российских военных.

Также сегодня санкции против руководителей стратегических отраслей российской экономики ввела Великобритания.

Согласно объявленным ограничениям, Соединенное Королевство запретило экспорт в россию любых товаров, которые страна-агрессор может использовать в войне против Украины.

Фото из российских СМИ