Ермак призвал мировое сообщество ударить санкциями по российскому шоубизнесу
Представители российского шоу-бизнеса помогают кремлю распространять ненависть против Украины. Поэтому артисты из страны-агрессора должны попасть под мировые санкции.
Об этом глава Офиса Президента Андрей Ермак написал на своем Telegram-канале.
-
Голкипер "Шахтер" стал автором уникального достижения в Лиге Европы: о чем речь
-
Готовы преодолевать трудности: в Гвардии наступления показали, как тренируют своих бойцов
-
В Украине ухудшаются погодные условия: ГСЧС предупредила украинцев
-
Под прицелом российских снайперов: Дмитрий Комаров побывал на границе Украины с рф
-
"Вместе мы едины": Чарльз III обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения рф
-
"ПТН ПНХ!": в Одессе погасили новую марку от Укрпочты
-
В Офисе президента отреагировали на "формулу мира" от Китая
-
Украина одержала серьезную дипломатическую победу: подробности сенсационного голосования в ООН
-
Гитарист группы ABBA поддержал украинцев у здания парламента Швеции
-
Цены закупок для армии будут публиковать в Prozorro: Рада приняла законопроект
Санкции против российских артистов
По словам Андрея Ермака, мир не должен закрывать глаз на деятельность так называемых звезд российской эстрады.
В их отношении также нужно ввести санкции.
Они тоже виноваты
Глава Офиса Президента подчеркнул, что, хотя эти люди и не являются основой путинской пропагандистской машины, но "точно соучастники распространения российской ненависти".
Поэтому, заверил Ермак, санкции против этих российских граждан тоже нужны.
"Никаких лазейок не должно быть", — резюмировал глава президентской канцелярии.
Напомним, что сегодня, 24 февраля, правительство Новой Зеландии к годовщине полномасштабного вторжения объявило о новых санкциях против россии.
В санкционный список включили как близких к владимиру путину людей, так и членов ЦИК и российских военных.
Также сегодня санкции против руководителей стратегических отраслей российской экономики ввела Великобритания.
Согласно объявленным ограничениям, Соединенное Королевство запретило экспорт в россию любых товаров, которые страна-агрессор может использовать в войне против Украины.
Фото из российских СМИ