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​​​​​​​Нові британські санкції проти росії: заборонено постачати усе, що рф може використати на війні

24 лютого 2023 09:59
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Британія заборонила експорт до рф усього, що може бути використане ВПК
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Уряд Великої Британії до роковин повномасштабного вторгнення оголосив про нові сакнції проти росії. У санкційний список були включені керівники ключових галузей російської економіки.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

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Нові британські санкції

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сьогодні, 24 лютого, оголосив про запровадження нових санкцій проти російської федерації.

''Україна змінює хід війни, яку розпочала росія, але вона не може робити це самостійно. Тому ми повинні зробити ще більше, щоб допомогти Україні перемогти'', — наголосив очільник МЗС Сполученого Королівства.

Персональні санкції і тотальна заборона

За словами Клеверлі, нові санкції запроваджуються проти тих представників кремлівської еліти, які керують ключовими галузями російської промисловості.

Також забороняється експорт до російської федерації усіх товарів, які країна-агресор може використати на полі бою.

Удар по авіаційній галузі

Серед сотень заборонених до ввезення в росію товарів — авіаційні деталі.

Також йдеться про електронні компоненти та радіообладнання, яке російська промисловість може використати на потреби ВПК, зокрема, у виробництві безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що сьогодні ж, 24 лютого, уряд Нової Зеландії до роковин повномасштабного вторгнення оголосив про нові сакнції проти росії. У санкційний список включили як близьких до володимира путіна людей, так і членів ЦВК та російських військових.

Фото: Pixabay

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