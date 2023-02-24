​​​​​​​Єрмак закликав світову спільноту вдарити санкціями по російському шоубізнесу

Російські артисти також є причетними до війни в Україні

Представники російського шоубізнесу допомагають кремлю поширювати ненависть проти України. Тому артисти з країни-агресора також мають потрапити під світові санкції.

Про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.

Санкції проти російських артистів

За словами Андрія Єрмака, світ не має закривати очі на діяльність так званих зірок російської естради.

Щодо них також треба запровадити санкції.

Вони теж винні

Голова Офісу Президента наголосив, що, хоч ці люди і не є основою путінської пропагандистської машини, але "точно є співучасниками поширення російської ненависті".

Тому, запевнив Єрмак, санкції проти цих російських громадян також потрібні.

"Жодних лазівок не має бути", — резюмував очільник президентської канцелярії.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, уряд Нової Зеландії до роковин повномасштабного вторгнення оголосив про нові санкції проти росії.

У санкційний список включили як близьких до володимира путіна людей, так і членів ЦВК та російських військових.

Також сьогодні санкції проти керівників стратегічних галузей російської економіки запровадила Велика Британія.

Згідно із оголошеними обмеженнями, Сполучене Королівство заборонило експорт до росії будь-яких товарів, які країна-агресор може використати у війні проти України.

Фото з російських ЗМІ