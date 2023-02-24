Нова Зеландія запровадила найбільші за весь час санкції проти рф: хто є у списку
Уряд Нової Зеландії до роковин повномасштабного вторгнення оголосив про нові санкції проти росії. У санкційний список включили як близьких до володимира путіна людей, так і членів ЦВК та російських військових.
Про це повідомляє пресслужба уряду Нової Зеландії.
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Найпотужніші санкції
До роковин вторгнення російської федерації на територію України Нова Зеландія запровадила нові санкції проти країни-агресора.
Міністерка закордонних справ Нової Зеландія Наная Магута заявила, що ці санкції будуть одними з найбільших за увесь час повномасштабної війни.
Це, за її словами, демонструє рішучість у протидії незаконним діям росії в Україні.
Хто потрапив у санкційний список
За словами Магути, під санкції підпали 87 російських громадян.
Серед них є політики, які є близькими до володимира путіна і мають важливе значення для функціонування нинішнього російського режиму.
Крім того, санкції запровадили проти членів ЦВК росії через “референдуми”, які були проведені восени на окупованих територіях України.
Також під санкції підпали і військові, які брали участь у нападі на Україну.
Наная Магута нагадала, що санкції Нової Зеландії автоматично розповсюджуються на членів родин підсанкційних осіб.
нагадаємо, у середині лютого Нова Зеландія ввела санкції проти Ірану через постачання безпілотників рф.
Фото: offshoreview.eu