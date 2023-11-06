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Ермак отреагировал на заявление экс-главы Еврокомиссии, который говорил о "коррумпированной Украине"

6 ноября 2023 17:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак отреагировал на заявление экс-главы Еврокомиссии, который говорил о "коррумпированной Украине"
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, заявлявшего о "коррумпированной Украине". Он возразил ему.

Об этом Андрей Ермак сказал для Politico.

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"Не помню, чтобы Юнкер приезжал в Украину в последние несколько лет. Поэтому немного странно слышать от него такие слова", — отметил руководитель Офиса президента.

Он категорически отверг заявление о том, что Украина "очень коррумпирована". По его словам, такие вызовы существуют по всему миру.

"Приведите мне пример какой-то другой страны, которая в условиях столь ужасной войны проводила бы реформы таких масштабов", — добавил Ермак.

Что предшествовало

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина пока не отвечает критериям для членства в ЕС.

"Мы не должны давать ложных обещаний людям в Украине, которые по самую шею в страданиях. Я очень разозлен некоторыми голосами в Европе, которые пытаются убедить украинцев, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины", — сказал Юнкер.

По его словам, Украина "коррумпирована на всех уровнях общества". Юнкер говорил, что страна не готова к вступлению, ведь требуются масштабные внутренние реформы.

"У нас был плохой опыт с некоторыми так называемыми новыми членами, например, по верховенству права. Это не должно повториться", — добавил бывший глава Еврокомиссии.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина делает очередной важный шаг по пути в Европу. В правительстве страны уже передают предварительный проект плана для программы Ukraine Facility для Европейской комиссии.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сближении страны с Европейским Союзом. По его словам, Украина прошла колоссальный путь.

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