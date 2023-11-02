Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Єрмак обговорив з Салліваном результати зустрічі щодо Формули миру arrow

Єрмак обговорив з Салліваном результати зустрічі щодо Формули миру

2 листопада 2023 11:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Єрмак обговорив з Салліваном результати зустрічі щодо Формули миру
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Telegram/Андрій Єрмак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили результати третьої зустрічі щодо української Формули миру.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

Читайте також:

Єрмак поговорив з Салліваном

"Готуємось до зустрічі радників з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном", — написав Керівник Офісу Президента.

Під час розмови сторони обговорили результати третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру, що відбулася минулого тижня на Мальті, де розглядалися плани щодо реалізації п’яти пунктів Формули.

"Погодилися з необхідністю проведення додаткової консультативної зустрічі радників з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад щодо подальших міжнародних кроків України. Крім того, сьогодні відбулися перемовини з Премʼєр-міністром Нідерландів та зустріч з делегацією Конгресу США, де Зеленський розповів партнерам про ситуацію на фронті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі