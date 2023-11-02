Єрмак обговорив з Салліваном результати зустрічі щодо Формули миру
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Вони обговорили результати третьої зустрічі щодо української Формули миру.
Про це Єрмак повідомив у Telegram.
Єрмак поговорив з Салліваном
"Готуємось до зустрічі радників з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном", — написав Керівник Офісу Президента.
Під час розмови сторони обговорили результати третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру, що відбулася минулого тижня на Мальті, де розглядалися плани щодо реалізації п’яти пунктів Формули.
"Погодилися з необхідністю проведення додаткової консультативної зустрічі радників з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції", — зазначив Єрмак.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад щодо подальших міжнародних кроків України. Крім того, сьогодні відбулися перемовини з Премʼєр-міністром Нідерландів та зустріч з делегацією Конгресу США, де Зеленський розповів партнерам про ситуацію на фронті.
Читайте Новини.LIVE!