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Україна зробила черговий важливий крок на шляху до вступу в ЄС, — Шмигаль

3 листопада 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Майбутній вступ України до ЄС — Шмигаль розповів нові деталі
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: фейсбук-сторінка політика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна робить черговий важливий крок на шляху до Європи. В уряді країни вже передають попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility для Європейської комісії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, Україна передає напрацювання, які складаються з чотирьох головних блоків. 

Які блоки є в проєкті для Європейської комісії

Макроекономічні сценарії

Вони включають в себе розбудову якісних інституцій відновлення.

Базові реформи, а саме:

  • реформа держуправління,
  • заходи з управління держфінансами,
  • боротьба з корупцією,
  • реформа системи правосуддя.

Щодо економіки в Україні

Економічні реформи, серед яких:

  • управління держактивами,
  • розвиток людського капіталу,
  • регіональна політика.

Також Шмигаль наголосив і на головних секторах економіки, які допоможуть Україні розвиватися. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія незабаром надасть Україні фінансову підтримку у розмірі 335 млн євро. Кошти буде спрямовано на реконструкцію інфраструктури.

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