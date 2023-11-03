Майбутній вступ України до ЄС — Шмигаль розповів нові деталі

Україна зробила черговий важливий крок на шляху до вступу в ЄС, — Шмигаль
Україна робить черговий важливий крок на шляху до Європи. В уряді країни вже передають попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility для Європейської комісії.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, Україна передає напрацювання, які складаються з чотирьох головних блоків.
Які блоки є в проєкті для Європейської комісії
Макроекономічні сценарії
Вони включають в себе розбудову якісних інституцій відновлення.
Базові реформи, а саме:
- реформа держуправління,
- заходи з управління держфінансами,
- боротьба з корупцією,
- реформа системи правосуддя.
Щодо економіки в Україні
Економічні реформи, серед яких:
- управління держактивами,
- розвиток людського капіталу,
- регіональна політика.
Також Шмигаль наголосив і на головних секторах економіки, які допоможуть Україні розвиватися.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія незабаром надасть Україні фінансову підтримку у розмірі 335 млн євро. Кошти буде спрямовано на реконструкцію інфраструктури.
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