Майбутній вступ України до ЄС — Шмигаль розповів нові деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: фейсбук-сторінка політика

Україна робить черговий важливий крок на шляху до Європи. В уряді країни вже передають попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility для Європейської комісії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, Україна передає напрацювання, які складаються з чотирьох головних блоків.

Які блоки є в проєкті для Європейської комісії

Макроекономічні сценарії

Вони включають в себе розбудову якісних інституцій відновлення.

Базові реформи, а саме:

реформа держуправління,

заходи з управління держфінансами,

боротьба з корупцією,

реформа системи правосуддя.

Щодо економіки в Україні

Економічні реформи, серед яких:

управління держактивами,

розвиток людського капіталу,

регіональна політика.

Також Шмигаль наголосив і на головних секторах економіки, які допоможуть Україні розвиватися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія незабаром надасть Україні фінансову підтримку у розмірі 335 млн євро. Кошти буде спрямовано на реконструкцію інфраструктури.