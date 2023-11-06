Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Єрмак відреагував на заяву ексочільника Єврокомісії, який говорив про "корумповану Україну" arrow

Єрмак відреагував на заяву ексочільника Єврокомісії, який говорив про "корумповану Україну"

6 листопада 2023 17:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак відреагував на заяву ексочільника Єврокомісії, який говорив про "корумповану Україну"
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього глави Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, який заявляв про "корумповану Україну". Він заперечив йому.

Про це Андрій Єрмак сказав для Politico.

Читайте також:

Реакція Єрмака на заяву про "корумповану Україну"

"Не пригадую, щоби пан Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років. Тож трохи дивно чути від нього такі слова", – зазначив керівник Офісу президента.

Він категорично відкинув заяву про те, що Україна "дуже корумпована". За його словами, такі виклики існують по всьому світу. 

"Наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", — додав Єрмак.

Що передувало

Колишній очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Україна поки не відповідає критеріям для членства в ЄС. 

"Ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по самісіньку шию в стражданнях. Я дуже розлючений деякими голосами в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України", — сказав Юнкер. 

За його словами, Україна "корумпована на всіх рівнях суспільства". Юнкер говорив, що країна не готова до вступу, адже потрібні масштабні внутрішні реформи.

"У нас був поганий досвід з деякими так званими новими членами, наприклад, щодо верховенства права. Це не повинно повторитися", — додав колишній очільник Єврокомісії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна робить черговий важливий крок на шляху до Європи. В уряді країни вже передають попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility для Європейської комісії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про зближення країни з Європейським Союзом. За його словами, Україна пройшла колосальний шлях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі