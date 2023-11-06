Єрмак відреагував на заяву ексочільника Єврокомісії, який говорив про "корумповану Україну"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього глави Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, який заявляв про "корумповану Україну". Він заперечив йому.

Про це Андрій Єрмак сказав для Politico.

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"Не пригадую, щоби пан Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років. Тож трохи дивно чути від нього такі слова", – зазначив керівник Офісу президента.

Він категорично відкинув заяву про те, що Україна "дуже корумпована". За його словами, такі виклики існують по всьому світу.

"Наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", — додав Єрмак.

Що передувало

Колишній очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Україна поки не відповідає критеріям для членства в ЄС.

"Ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по самісіньку шию в стражданнях. Я дуже розлючений деякими голосами в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України", — сказав Юнкер.

За його словами, Україна "корумпована на всіх рівнях суспільства". Юнкер говорив, що країна не готова до вступу, адже потрібні масштабні внутрішні реформи.

"У нас був поганий досвід з деякими так званими новими членами, наприклад, щодо верховенства права. Це не повинно повторитися", — додав колишній очільник Єврокомісії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна робить черговий важливий крок на шляху до Європи. В уряді країни вже передають попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility для Європейської комісії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про зближення країни з Європейським Союзом. За його словами, Україна пройшла колосальний шлях.