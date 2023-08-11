Ермак отреагировал на попытки ОАЭ организовать переговоры Зеленского и Путина

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о попытках Объединенных Арабских Эмиратов организовать переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Свой комментарий Андрей Ермак сказал в эфире телемарафона.

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Ермак подчеркнул, что у Президента Украины Владимира Зеленского принципиальная позиция. По его словам, страна готова вести диалог только с теми странами, которые уважают статус ООН.

"Когда президент Мексики накануне встречи в Джидде опубликовал свой твит, где спросил, почему там не будет России, мы четко сказали, что России на этих встречах не будет. И на выступлении в Джидде я четко сказал, что здесь за столом будут только страны, которые уважают устав ООН. РФ к этим странам не относится", — подчеркнул Ермак.

Напомним, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид намерен помочь в организации встречи между лидером Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Предварительно президент ОАЭ сделает это по просьбе Папы Римского Франциска.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не согласится на замороженный конфликт. А переговоры возможны только в том случае, когда Россия выведет все свои войска с украинских территорий.