Єрмак представив для ЗМІ філософію Формули миру, яку обговорили в Джидді

Зустріч з представника ЗМІ. Фото: t.me/ermaka2022

Команда Офісу Президента зустрілася з представниками українських та іноземних ЗМІ. Керівник ОП Андрій Єрмак представив філософію кожного пункту Формули миру, яку обговорювали в Джидді.

Про це Андрій Єрмак розповів у своєму Telegram-каналі.

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За словами Єрмака, необхідно, щоб всі розуміли принципи, на яких побудована Формула миру.

"В Саудівській Аравії ми сформували наше спільне бачення кожного з десяти пунктів Формули миру Президента Зеленського. Спільне, бо в процесі тривалих консультацій на різних рівнях у цьому баченні було відображено позиції більшості країн, які беруть участь у реалізації мирної ініціативи України", — розповів він.

Єрмак наголосив, що Формула миру побудована на ключових принципах Статуту ООН, міжнародного права, повазі до суверенітету й територіальної цілісності країн у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. За словами керівника ОП, кожен з 10 пунктів відповідає цим принципам.

Основою Формули миру є суверенітет та територіальна цілісність України. Єрмак зазначив, що імплементація Формули — це відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права, яка була зруйнована агресивною війною РФ проти України.

"Наші подальші кроки наступні: ми продовжимо роботу, щоб напрацювати безпосередньо порядок денний, які документи, висновки, домовленості ми передбачаємо для реалізації кожного з десяти пунктів Формули. Найближчим часом відбудеться чергова зустріч послів країн-учасниць для координації подальших дій. Буде напрацьовано практичні кроки з реалізації кожного з пунктів Формули миру", — розповів керівник ОП.

Він додав, що паралельно буде тривати підготовка порядку денного установчого Глобального саміту миру.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки зустрічі в Саудівській Аравії дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.