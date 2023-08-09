Папа Римський попросив: президент ОАЕ хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна

Папа Римський Франциск та президент ОАЕ Мухаммед бен Заїд. Фото: BBC

Президент ОАЕ Мухаммед бен Заїд має намір посприяти в організації зустрічі між лідером України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Попередньо, президент ОАЕ зробить це на прохання Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє L'Orient-Le Jour.

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Очікується, що цей захід може бути запланований на період Конференції ООН з кліматичних змін 2023 року, що відбудеться у Дубаї з 30 листопада до 12 грудня.

Раніше The New York Times повідомляв про поїздки Мохаммеда бен Заїда до Росії та про те, що ОАЕ займала високий статус на найбільшій інвестиційній події в Росії в червні 2023 року.

Крім того, журналісти вказують, що американські представники зіткнулися з труднощами у спробах переконати шейха Мохаммеда наслідувати зовнішньополітичну лінію США, особливо у питаннях пов'язаних з Китаєм та позицією Росії після подій в Україні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна в жодному разі не погодиться на заморожений конфлікт. А переговори можливі лише у тому випадку, коли Росія виведе усі свої війська з українських територій.