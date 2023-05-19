Ермак рассказал о санкциях США и Британии против РФ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что войдет в новый пакет санкций США против России. Он также подробнее рассказал об ограничениях Британии против РФ.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

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Санкции США против России

"В новый пакет санкций США против РФ войдут около 300 компаний, суден и самолетов. США введут экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из России и третьих стран", — рассказал Ермак.

Новые санкции Великобритании против РФ

По словам руководителя ОП, в список объявленного санкционного пакета Великобритании попали:

13 членов совета директоров компании "Газпром-Нефть" и пять членов совета директоров "Транснефть".

Назначен Россией так называемый руководитель Запорожской АЭС Олег Романенко, а также миллиардер Игорь Алтушкин с "Российской медной компанией".

20 управляющих оборонного сектора. Это директора "Концерна Калашникова", АО "БМЗ", что производит противопехотные и противотанковые мины и другие.

"Северсталь", "Мечел-Сталь Менеджмент" и другие.

Компании, связанные с "Росатомом", в том числе UMATEX и TRINITI.

"Наша международная группа Макфола-Ермака разработала ряд предложений в Action Plan 2.0 по ограничениям. Очень хорошо, что они учитываются в санкционных пакетах наших союзников против РФ", — добавил Ермак.

Напомним, сегодня, 19 мая, Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.

Также мы писали, что сегодня стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.