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Ермак рассказал о приоритетах во время переговоров в Британии

15 мая 2023 15:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ермак рассказал о приоритетах во время переговоров в Британии
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 15 мая, руководитель Офиса Президента вместе с самим Президентом Владимиром Зеленским прибыли с визитом в Великобританию. Украинская команда работает над укреплением оборонной поддержки и евроатлантической интеграцией.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram.

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Ермак анонсировал, что в Украины уже есть четкие шаги от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. В частности, будущие учения наших пилотов на западных истребителях, предоставление нам вооружений, ударных БпЛА.

Кроме того, руководитель ОП рассказал о векторе украинской дипломатии, который направлен на приоритетный вопрос безопасности, который имеет несколько составляющих:

  • преимущество на суше, которое позволит вернуть наши территории;
  • доминирование в небе, что лишит врага возможностей использовать авиацию и наносить ущерб ударам с воздуха;
  • четкие гарантии безопасности и вступление в НАТО.

"Над всем этим сейчас работаем. И успех возможен только благодаря упорной и конструктивной дипломатической работе. Сильная армия и Альянс других вариантов нет", — сказал Ермак.

Также он добавил, что во время дипломатических контактов Президента обсуждались действительно стратегические, геополитические вещи, которые повлияют на всю архитектуру безопасности Европы в будущем.

Напомним, 15 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с премьером страны Риши Сунаком.

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