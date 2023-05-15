Ермак рассказал о приоритетах во время переговоров в Британии
В понедельник, 15 мая, руководитель Офиса Президента вместе с самим Президентом Владимиром Зеленским прибыли с визитом в Великобританию. Украинская команда работает над укреплением оборонной поддержки и евроатлантической интеграцией.
Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram.
Визит Зеленского и Ермака в Великобританию
Ермак анонсировал, что в Украины уже есть четкие шаги от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. В частности, будущие учения наших пилотов на западных истребителях, предоставление нам вооружений, ударных БпЛА.
Кроме того, руководитель ОП рассказал о векторе украинской дипломатии, который направлен на приоритетный вопрос безопасности, который имеет несколько составляющих:
- преимущество на суше, которое позволит вернуть наши территории;
- доминирование в небе, что лишит врага возможностей использовать авиацию и наносить ущерб ударам с воздуха;
- четкие гарантии безопасности и вступление в НАТО.
"Над всем этим сейчас работаем. И успех возможен только благодаря упорной и конструктивной дипломатической работе. Сильная армия и Альянс других вариантов нет", — сказал Ермак.
Также он добавил, что во время дипломатических контактов Президента обсуждались действительно стратегические, геополитические вещи, которые повлияют на всю архитектуру безопасности Европы в будущем.
Напомним, 15 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с премьером страны Риши Сунаком.