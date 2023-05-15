Єрмак розповів про пріоритети під час переговорів у Британії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

У понеділок, 15 травня, керівник Офісу Президента разом із самим Президентом Володимиром Зеленським прибули з візитом до Великої Британії. Українська команда працює над зміцненням оборонної підтримки та євроатлантичною інтеграцією.

Про це Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram.

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Єрмак анонсував, що Україна вже має чіткі кроки від прем‘єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Зокрема, майбутні навчання наших пілотів на західних винищувачах, надання нам озброєнь, ударних БпЛА.

Окрім того, керівник ОП розповів про вектор української дипломатії, який направлений на пріоритетне питання безпеки, яка має декілька складових:

перевага на суходолі, яка дасть можливість повернути наші території;

домінування в небі, що позбавить ворога можливостей використовувати авіацію та завдавати шкоди ударами з повітря;

чіткі гарантії безпеки і вступ до НАТО.

"Над всім цим зараз працюємо. І успіх можливий лише завдяки наполегливій та конструктивній дипломатичній роботі. Сильна армія та Альянс — інших варіантів немає", — сказав Єрмак.

Також він додав, що під час дипломатичних контактів Президента обговорювалися справді стратегічні, геополітичні речі, які вплинуть на всю безпекову архітектуру Європи в майбутньому.

Нагадаємо, 15 травня Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся з прем'єром країни Ріші Сунаком.