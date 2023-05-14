Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США arrow

Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США

14 мая 2023 14:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Это уже не первые переговоры чиновников в рамках постоянного диалога.

Об этом пишет Офис Президента.

Читайте также:

О чем говорили чиновники

Как отмечается, США были проинформированы о текущей ситуации на поле боя с российскими захватчиками и актуальных действиях сил обороны Украины по деоккупации украинских территорий.

"Андрей Ермак и Джейк Салливан также обсудили обеспечение единства и поддержки Украины в противостоянии российской агрессии во время встречи "Группы семи", которая состоится в середине мая в японском городе Хиросиме", — отмечают в Офисе Президента.

По окончании разговора Андрей Ермак поблагодарил американскую сторону, Президента США Джозефа Байдена, Конгресс за мощное лидерство в поддержке нашей страны и возвращение справедливого мира на Европейский континент.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский с Ермаком встретились с делегацией американских конгрессменов. Такие визиты в Украину – мощный сигнал поддержки со стороны Соединенных Штатов нашего государства и всего украинского народа.

Также Ермак сообщал, что Германия анонсировала новый пакет помощи Украине 2,7 миллиарда евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас