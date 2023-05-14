Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном. Это уже не первые переговоры чиновников в рамках постоянного диалога.

Об этом пишет Офис Президента.

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Как отмечается, США были проинформированы о текущей ситуации на поле боя с российскими захватчиками и актуальных действиях сил обороны Украины по деоккупации украинских территорий.

"Андрей Ермак и Джейк Салливан также обсудили обеспечение единства и поддержки Украины в противостоянии российской агрессии во время встречи "Группы семи", которая состоится в середине мая в японском городе Хиросиме", — отмечают в Офисе Президента.

По окончании разговора Андрей Ермак поблагодарил американскую сторону, Президента США Джозефа Байдена, Конгресс за мощное лидерство в поддержке нашей страны и возвращение справедливого мира на Европейский континент.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский с Ермаком встретились с делегацией американских конгрессменов. Такие визиты в Украину – мощный сигнал поддержки со стороны Соединенных Штатов нашего государства и всего украинского народа.

Также Ермак сообщал, что Германия анонсировала новый пакет помощи Украине 2,7 миллиарда евро.