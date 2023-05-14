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Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США

14 травня 2023 14:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Це вже не перші переговори чиновників у межах постійного діалогу.

Про це пише Офіс Президента.

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Як зазначається, США були поінформовано про поточну ситуацію на полі бою з російськими загарбниками та про актуальні дії сил оборони України з деокупації українських територій. 

"Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили забезпечення єдності й підтримки України в протистоянні російській агресії під час зустрічі "Групи семи", яка відбудеться в середині травня в японському місті Хіросімі", — зазначають в Офісі Президента.

По закінченню розмови Андрій Єрмак подякував американській стороні, Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу за потужне лідерство в підтримці нашої країни та поверненні справедливого миру на Європейський континент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський з Єрмаком зустрілись з делегацією американських конгресменів. Такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу.

Також Єрмак повідомляв, що Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні 2,7 мільярди євро. 

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