Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Це вже не перші переговори чиновників у межах постійного діалогу.

Про це пише Офіс Президента.

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Як зазначається, США були поінформовано про поточну ситуацію на полі бою з російськими загарбниками та про актуальні дії сил оборони України з деокупації українських територій.

"Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили забезпечення єдності й підтримки України в протистоянні російській агресії під час зустрічі "Групи семи", яка відбудеться в середині травня в японському місті Хіросімі", — зазначають в Офісі Президента.

По закінченню розмови Андрій Єрмак подякував американській стороні, Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу за потужне лідерство в підтримці нашої країни та поверненні справедливого миру на Європейський континент.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський з Єрмаком зустрілись з делегацією американських конгресменів. Такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу.

Також Єрмак повідомляв, що Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні 2,7 мільярди євро.