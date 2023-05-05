Зеленський з Єрмаком зустрілись з делегацією американських конгресменів
Сьогодні, 5 травня, Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів. Він заявив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу.
Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.
Візит американських конгресменів до України
"Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку. Дякую за комплексну допомогу, що надається Сполученими Штатами Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей — свободи і демократії", — написав Володимир Зеленський.
Крім цього він додав, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з агресією РФ.
"Разом з Президентом Володимиром Зеленським та командою зустрілися з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі голови Гельсінської комісії США Джо Вілсона, конгресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц", — заявив керівник офісу Президента України Андрій Єрмак.
Зазначається, що президент окремо подякував представникам Конгресу за потужну двопалатну й двопартійну підтримку України й комплексну допомогу, яку надають Сполучені Штати в боротьбі за власне майбутнє та майбутнє спільних цінностей — свободи й демократії.
Крім цього Андрій Єрмак додав, що Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. Під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.
"На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного", — написав керівник офісу Президента України.
Нагадаємо, що ввечері, 5 травня, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів про збереження темпу і сили міжнародної роботи. Він повідомив, що у підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю.