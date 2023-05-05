Зеленський з Єрмаком зустрілись з делегацією американських конгресменів

Зустріч Володимира Зеленського і Андрія Єрмака з делегацією американських конгресменів. Фото: Андрій Єрмак

Сьогодні, 5 травня, Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американських конгресменів. Він заявив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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"Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку. Дякую за комплексну допомогу, що надається Сполученими Штатами Україні в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей — свободи і демократії", — написав Володимир Зеленський.

Крім цього він додав, що продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з агресією РФ.

"Разом з Президентом Володимиром Зеленським та командою зустрілися з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі голови Гельсінської комісії США Джо Вілсона, конгресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц", — заявив керівник офісу Президента України Андрій Єрмак.

Зазначається, що президент окремо подякував представникам Конгресу за потужну двопалатну й двопартійну підтримку України й комплексну допомогу, яку надають Сполучені Штати в боротьбі за власне майбутнє та майбутнє спільних цінностей — свободи й демократії.

Крім цього Андрій Єрмак додав, що Володимир Зеленський поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. Під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

"На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми двостороннього порядку денного", — написав керівник офісу Президента України.

Візит американських конгресменів до України. Фото: Андрій Єрмак

Візит американських конгресменів до України. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, що ввечері, 5 травня, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів про збереження темпу і сили міжнародної роботи. Він повідомив, що у підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю.