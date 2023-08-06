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Ермак подвел итоги мирного саммита в Джидде

6 августа 2023 16:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак подвел итоги мирного саммита в Джидде
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги встречи в Саудовской Аравии дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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В Саудовской Аравии было представлено более 40 стран. По словам Ермака, это свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и продолжительного мира.

"У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира Президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали", — рассказал Ермак.

Он отметил, что эта встреча стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. По словам руководителя ОП, большинство государств уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы мира.

На саммите стороны согласились продолжить работу на разных уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Саудовской Аравии стартовал двухдневный саммит относительно украинской Формулы мира. В течение первого дня переговоров страны-участники достигли согласия по двум вопросам.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев истерически отреагировал на мирный саммит в Джидде. По его словам, сейчас переговоры не нужны.

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