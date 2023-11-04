Ермак обсудил с советником президента ЮАР результаты встречи на Мальте

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Южно-Африканской Республики по национальной безопасности Сидни Муфамади. Стороны обсудили результаты встречи на Мальте.

Об этом Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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Ермак поблагодарил за участие ЮАР и лично Сидни Муфамади во всех встречах на уровне советников по национальной безопасности на Мальте, в Джидде и Копенгагене.

Они обсудили результаты третьей встречи на Мальте. Главной темой было восстановление устойчивого и справедливого мира на основе Украинской формулы мира.

"Встреча на Мальте была успешной, конструктивной, с достижением конкретных результатов. Все это стало возможным также благодаря неизменной поддержке такой влиятельной страны, как Южно-Африканская Республика. В частности, в продолжение договоренностей, достигнутых на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой", — рассказал Ермак.

Стороны согласились и дальше продолжать конструктивный диалог и согласовали предварительный график межгосударственных контактов на ближайшую перспективу.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили результаты третьей встречи относительно украинской Формулы мира.

Также мы писали, что 28 октября на Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и внешней политике относительно украинской Формулы мира Владимира Зеленского. На ней представители Украины и других стран обсудили вопросы ядерной, продовольственной, энергетической безопасности.